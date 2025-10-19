صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:کشمیر روڈ فلائی اوور کے نیچے تعمیر جدید سپورٹس ارینا کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:کشمیر روڈ فلائی اوور کے نیچے تعمیر جدید سپورٹس ارینا کا افتتاح

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کشمیر روڈ فلائی اوور کے نیچے تعمیر ہونے والے جدید سپورٹس ارینا کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر نے فٹبال اور بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے فاتح کھلاڑیوں میں ٹرافیاں تقسیم کیں۔ سپورٹس ارینا میں نوجوانوں کیلئے فٹبال، بیڈمنٹن، باسکٹ بال اور شطرنج سمیت مختلف کھیلوں کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ابتدائی طور پر کھیلوں کی سرگرمیاں مفت ہوں گی جبکہ ٹیموں کی سپورٹس آفیسر کے پاس رجسٹریشن اور تصدیق کا عمل جلد شروع کیا جائے گا۔ارینا کے اوقاتِ کار صبح 8 سے رات 8 بجے تک ہونگے اور یہ ہفتے کے ساتوں دن کھلا رہے گا۔

