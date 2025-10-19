صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:بھتہ نہ دینے پر فائرنگ 2بھا ئی اور ایک راہگیر زخمی

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ(نمائندہ دنیا،نامہ نگار ) دس لاکھ روپے بھتہ نہ دینے پر 10 افراد نے باپ ،بیٹوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی ، 2بھائی اور راہ گیر زخمی ہوگئے ۔ موضع سیان کے عمران اور اس کے بیٹوں پر وقار’علی ’منیر’شہباز’نعمان ’حسنین ’ذوہیب اور تین نامعلوم افراد نے فائرنگ کردی ، علی حسن ’عبداﷲ اور راہ گیر عبدالحمید زخمی ہوگئے ۔

