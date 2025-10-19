رشوت لینے پرایس ایچ او کوٹلی لو ہاراں معطل ،بھانجے کیخلاف بھی کارروائی کا حکم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی پی او فیصل شہزاد نے ایک لاکھ روپے رشوت لینے والے تھانہ کوٹلی لوہاراں کے ایس ایچ او کو معطل کردیا اور اس کے بھانجے کیخلاف بھی کارروائی کا حکم دیدیا، معطل ایس ایچ او کوٹلی لوہاراں شہباز چیمہ اور اس کے سہولت کار بھانجے نے ایک لاکھ روپے ہتھیائے ،الزامات ثابت ہونے پر ڈی پی او نے معطل کرکے تحقیقات کے احکامات دئیے ۔
ڈی پی او فیصل شہزاد نے ایک لاکھ روپے رشوت لینے والے تھانہ کوٹلی لوہاراں کے ایس ایچ او کو معطل کردیا اور اس کے بھانجے کیخلاف بھی کارروائی کا حکم دیدیا، معطل ایس ایچ او کوٹلی لوہاراں شہباز چیمہ اور اس کے سہولت کار بھانجے نے ایک لاکھ روپے ہتھیائے ،الزامات ثابت ہونے پر ڈی پی او نے معطل کرکے تحقیقات کے احکامات دئیے ۔