ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد افراد لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ،ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا) مختلف وارداتوں میں متعدد افراد لٹ گئے ۔دونامعلوم عورتیں آڈھامیں حسنین عمران کے گھر داخل ہوکر الماری سے 25ہزارروپے چوری کر کے لے گئیں ، مین بازار میں دوران شاپنگ ثقلین کی جیب سے 12ہزارروپے اور موبائل فون نکال لیا گیا، 3 نامعلوم افراد رمضان ٹاؤن سے ابوبکر کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری کر کے لے گئے ۔

