ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد افراد لٹ گئے
ہیڈبمبانوالہ،ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا) مختلف وارداتوں میں متعدد افراد لٹ گئے ۔دونامعلوم عورتیں آڈھامیں حسنین عمران کے گھر داخل ہوکر الماری سے 25ہزارروپے چوری کر کے لے گئیں ، مین بازار میں دوران شاپنگ ثقلین کی جیب سے 12ہزارروپے اور موبائل فون نکال لیا گیا، 3 نامعلوم افراد رمضان ٹاؤن سے ابوبکر کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری کر کے لے گئے ۔
مختلف وارداتوں میں متعدد افراد لٹ گئے ۔دونامعلوم عورتیں آڈھامیں حسنین عمران کے گھر داخل ہوکر الماری سے 25ہزارروپے چوری کر کے لے گئیں ، مین بازار میں دوران شاپنگ ثقلین کی جیب سے 12ہزارروپے اور موبائل فون نکال لیا گیا، 3 نامعلوم افراد رمضان ٹاؤن سے ابوبکر کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری کر کے لے گئے ۔