سانحہ کار ساز کے شہدا نے اپنے خون سے جمہوریت کی شمع روشن کی:پیپلز پارٹی

  • گوجرانوالہ
سانحہ کار ساز کے شہدا نے اپنے خون سے جمہوریت کی شمع روشن کی:پیپلز پارٹی

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سانحہ کار ساز کے شہدا نے اپنے خون کے د یے جلا کر جمہوریت کی شمع روشن کی ، جمہوریت دشمن قوتوں نے سانحہ کار ساز میں بینظیر بھٹو کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جو کارکنوں نے جانوں کے نذرانے دیکر ناکام بنا دیا ،دو ڈھائی ماہ بعد ہی دہشتگردوں نے لیاقت باغ راولپنڈی میں بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا۔ ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی گوجرانوالہ کے سیکرٹری ارشاد اللہ سندھو نے سانحہ کار ساز کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

