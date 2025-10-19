ڈسکہ:طالبعلم کیساتھ گن پوائنٹ پربد فعلی ، خاتون سے زیادتی
ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) مختلف واقعات میں طالبعلم کیساتھ اجتماعی بدفعلی جبکہ اوباش نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ۔ ڈسکہ کے قیصر کا 13 سالہ بیٹا گورنمنٹ ہائی سکول چھٹی کے بعد نکلا تو سبحان بٹ اور ایک نامعلوم زبردستی موٹرسائیکل پر بٹھا کر سوہاوہ لے گئے جہاں دو نامعلوم افراد پہلے سے موجودتھے ،چاروں نے اسلحہ کے زور پر بدفعلی کرڈالی ۔ ڈسکہ کی (ح)سے بلال اس کو بیرون ملک بھجوانے کیلئے کاغذات لینے کیلئے گھرآیا اور زیادتی کرڈالی ۔
