ٹریکٹر ٹرالی ٹکرانے سے ٹرانسفامر جل گیا ، ڈرائیور پر مقدمہ
تتلے عالی(نامہ نگار )گیپکو نے ٹریکٹر ٹرالی سے پول اور ٹرانسفامر کو نقصان پہنچانے پر ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرادیا ۔نواحی گاؤں پگالہ میں گیپکو کے ایل ٹی پول کو ٹکر مار نے سے 200کے وی کا ٹرانسفارمر جل گیا۔گیپکو نے ڈرائیور بابر علی سکنہ پگالہ کے خلاف مقدمہ درج کر اد یا ۔
