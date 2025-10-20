صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :انسدادِ عطائیت مہم کے تحت کارروائی ،2غیر قانونی کلینکس سیل

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اعتزاز احمد نے محکمہ صحت کی ٹیم کے ہمراہ انسدادِ عطائیت مہم کے تحت کارروائیاں کرتے ہوئے 2غیر قانونی کلینکس سیل کر د ئیے جبکہ سرائے عالمگیر میں ایک میڈکل سٹور سیل کیا گیا۔

شاہ بولا چوک پر عرفان میڈیکل سٹور اور محلہ خالد آباد میں عمران ہومیوپیتھک کلینک میں بغیر مستند ڈاکٹر کے علاج جاری تھا، جعلی معالجین رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ۔ استعمال شدہ سرنجیں، خالی وائلز اور انجکشن برآمد کر کے دونوں مقامات کو سیل کر دیا گیا ،ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سرائے عالمگیر نے کارروائی کرتے ہوئے شہزاد میڈیکل سٹور کو خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا جبکہ کیسز پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دئیے گئے ۔

 

