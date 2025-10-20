کامونکے :مختلف واقعات میں خاتون سمیت2افراد اغوا
کامونکے (نامہ نگار ) مختلف واقعات میں خاتون سمیت2افراد کو اغوا کرلیا گیا۔ محلہ اسلام آباد کے علی رضا کی اہلیہ گھر میں اکیلی تھی کہ نوید، شازیہ اور ایک نامعلوم شخص زبردستی کیری ڈبہ میں اغوا کرکے لے گئے ۔ حبیب پورہ کے 13سالہ علی شیر کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا ۔
