راہوالی:ڈاکوئوں نے2بھائیوں سے رقم اورفون چھین لیا
راہوالی(نمائندہ دنیا )ڈاکو دو بھائیوں سے ہزاروں روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے ۔ لمبانوالی کا رہائشی اویس بھائی بلال کے ساتھ ڈیر ے پر جارہا تھا کہ ترگڑی روڈ پر تین نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے 20ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا ۔
