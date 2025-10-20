صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:ڈاکوئوں نے2بھائیوں سے رقم اورفون چھین لیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی(نمائندہ دنیا )ڈاکو دو بھائیوں سے ہزاروں روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے ۔ لمبانوالی کا رہائشی اویس بھائی بلال کے ساتھ ڈیر ے پر جارہا تھا کہ ترگڑی روڈ پر تین نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے 20ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا ۔

