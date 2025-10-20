نوشہرہ ورکاں:ذخیرہ اندوزی پر سیل گودام سے گندم نکالنے پر مقدمہ
نوشہرہ ورکاں(نمائندہ دنیا )ذخیرہ اندوزی پر سیل شدہ گودام سے گندم نکال لی گئی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ تتلے عالی روڈ پر واقع رائس ملز کے گودام کو گندم کی ذخیرہ اندوزی پر سیل کیا گیا تھا ،گزشتہ روز اسسٹنٹ فوڈ انسپکٹر حافظ امجد منیر نے اہلکاروں کے ہمراہ گودام کو چیک کیا تو وہاں سے گندم غائب تھی مقامی پولیس نے ملزم عدیل کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ۔
