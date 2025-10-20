موسم سرما کا آغاز ہونے پر مچھلی کی خریدو فروخت میں اضافہ
تتلے عالی(نامہ نگار )شکار پر پابندی ختم ہونے اورموسم سرما کا آغاز ہونے پر تتلے عالی کی مختلف شاہراہوں اور نواحی علاقوں میں خریدوفروخت کیلئے دکانیں اور ریڑھیاں سج گئی ہیں۔ تتلے عالی میں کالاوسفیدرہو،مشکا،ملی،سول،چینجا،سلور،تلاپیا،بام،گلفام،ماہ شیر،مراکھی،گراس،سلور،تھیلا،ڈولا کی خریدو فروخت زیادہ ہے البتہ اکثر دکاندار فارمی مچھلی دریائی ظاہر کرکے فروخت کر رہے ہیں۔
