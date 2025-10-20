رضیہ خورشید ڈائیگناسٹک سنٹرو لیب کیلئے ایک کروڑ روپے کا عطیہ
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )چیئرمین صوفی گروپ آف انڈسٹریز طارق اﷲ صوفی کی جانب سے رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کی رضیہ خورشید ڈائیگناسٹک لیب کیلئے ایک کروڑ روپے کا عطیہ دیا ۔ طارق اﷲ صوفی نے دورہ گجرات کے دوران جنرل سیکرٹر ی رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن شیخ ابرار سعید سے ملاقات کی جس میں شیخ ابرار سعید نے انہیں رضیہ خورشید ڈائیگناسٹک سنٹرو لیب کی تعمیر اور گجرات کے قرب و جوار کیلئے اس پراجیکٹ کی اہمیت کے حوالے سے بریفنگ دی۔
چیئرمین صوفی گروپ آف انڈسٹریز طارق اﷲ صوفی کی جانب سے رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کی رضیہ خورشید ڈائیگناسٹک لیب کیلئے ایک کروڑ روپے کا عطیہ دیا ۔ طارق اﷲ صوفی نے دورہ گجرات کے دوران جنرل سیکرٹر ی رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن شیخ ابرار سعید سے ملاقات کی جس میں شیخ ابرار سعید نے انہیں رضیہ خورشید ڈائیگناسٹک سنٹرو لیب کی تعمیر اور گجرات کے قرب و جوار کیلئے اس پراجیکٹ کی اہمیت کے حوالے سے بریفنگ دی۔