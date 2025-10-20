پپناکھہ میں زیادہ گندم اگاؤ اور سموگ کنٹرول کے حوالے سے اجتماع
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت (توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کے زیر اہتمام موضع پپناکھہ تحصیل و ضلع گوجرانوالہ میں کسانوں کیلئے زیادہ گندم اگاؤ اور سموگ کنٹرول کے سلسلہ میں پروگرام منعقد کیاگیا۔
پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت( توسیع) گوجرانوالہ اعظم مغل نے سموگ کے تدارک اور زیادہ گندم اگاؤ مہم کے حوالے سے کسانوں اور عوام میں آگاہی پیدا کرنے کیلئے خطاب کے دوران کہا کہ سموگ کے نقصانات سے بچاؤ کیلئے کھیتوں میں فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گریز کیا جائے کیونکہ یہ عمل نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ زمین کی زرخیزی پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے ۔ گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں اعظم مغل نے بتایا کہ زیادہ پیداوار کیلئے تصدیق شدہ بیج، متوازن کھادوں کا استعمال اور بروقت آبپاشی نہایت ضروری ہے ۔