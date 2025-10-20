جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صوبائی ناظم اطلاعات کی مو ٹر سائیکل چوری
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صوبائی ناظم اطلاعات و نشریات عدنان اولیا سلفی کی جی ٹی روڈ چیز آپ مال سے موٹرسائیکل چوری ہو گئی، واردات کی اطلاع پولیس 15 پر شکایت درج کر ادی، تحقیقات پر پتہ چلا کہ چیز آپ مال کے سکیورٹی کیمرے غیر فعال تھے جس کی وجہ سے سٹور کے باہر وراداتوں کا سلسلہ بڑھ چکا ہے ۔
