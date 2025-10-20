صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )پولیس کی جانب سے پکڑی گئی1790 مشکوک موٹرسائیکلوں کی نیلامی آج پولیس لائن میں ہو گی ،سینئر سول جج و چیئرمین نیلام کمیٹی نے نیلامی کاحکم دیا تھا۔تفصیل کے مطابق پولیس نے دوران تلاشی و چیکنگ مشکوک موٹرسائیکلز جن کوچلانے والے افراد کے پاس ملکیت ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے موٹرسائیکلزکو ضابطہ فوجداری کے سیکشن 550 کے تحت قبضہ میں لیکر عرصہ دراز سے تھانوں میں رکھا ہوا تھا۔

نیلامی کمیٹی کے چیئرمین سینئر سول جج صفت اللہ کی نگرانی میں 1790 موٹرسائیکلوں کی نیلامی پولیس لائن میں آج صبح 10 بجے کی جائے گی ، نیلامی میں صرف وہی افراد حصہ لے سکیں گے جنہوں نے ایک لاکھ روپے کا بینک ڈرافٹ قابل واپسی ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کے آفس سے حاصل کیا۔ ذرائع کے مطابق جوہے جس طرح ہے کی بنیاد پر نیلامی ہوگی اگر کسی وجہ سے یہ نیلامی آج نہ ہوپائی تو اگلے روز21 تاریخ کو ہوگی ۔یہ بتایاگیاہے کہ ان موٹرسائیکلز کی کسی بھی ادار ے میں رجسٹریشن نہ ہوسکے گی کیوں کہ یہ سکریپ کے طورپر نیلام کی جارہی ہیں اور سکریپ کی کوئی رجسٹریشن نہ ہو گی یہ ایسی موٹرسائیکلز ہیں جن کی سپرداری بھی نہ ہوسکی اور عرصہ درازسے کوئی بھی مالک سامنے نہ آ سکا۔

 

