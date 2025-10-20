صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
الیکٹرک بسوں کی فراہمی وزیراعلیٰ کا گوجرانوالہ کیلئے تحفہ :امان اللہ وڑائچ

عالم چوک (نمائندہ خصوصی )شہریوں کی سہولت کیلئے الیکٹرک بسوں کی فراہمی وزیراعلیٰ کا گوجرانوالہ کی عوام کو تحفہ ہے حکومت عوام کیلئے بے شمار ترقیاتی منصوبے لانچ کرنے جا رہی ہے ۔

مسلم لیگ ن کے رہنما سابق ایم پی اے حاجی امان اﷲ وڑائچ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ کی عوام کو سستی سفری سہولیات کی فراہمی کیلئے وزیر اعلیٰ کا الیکٹرک بسوں کا تحفہ دیا گیا ہے یہ جدید ماحولیاتی لحاظ سے محفوظ بسیں نہ صرف ہزاروں شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کریں گی بلکہ صاف سرسبز اور ترقی یافتہ پنجاب کی جانب بھی اہم قدم ثابت ہوں گی ۔

 

