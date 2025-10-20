تتلے عالی:بچی کے اغوا کی کو شش مزاحمت پر خاتون پر تشدد
تتلے عالی(نامہ نگار) تتلے عالی میں بچی کے اغوا کی کوشش شور پر خاتون پر تشدد ملزم فرار ہوگیا۔ محلہ نئی آبادی میں گزشتہ روز دوپہر 12بجے کے قریب اویس کی 3 سالہ بچی حرم فاطمہ گلی میں کھیل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے بچی کو اٹھانے کی دھمکی دی اویس کی بیوی نے شور مچایاتو ملزم نے خاتون کو تھپڑ مار ے اور دھکا دے کر فرار ہوگیا۔
تتلے عالی میں بچی کے اغوا کی کوشش شور پر خاتون پر تشدد ملزم فرار ہوگیا۔ محلہ نئی آبادی میں گزشتہ روز دوپہر 12بجے کے قریب اویس کی 3 سالہ بچی حرم فاطمہ گلی میں کھیل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے بچی کو اٹھانے کی دھمکی دی اویس کی بیوی نے شور مچایاتو ملزم نے خاتون کو تھپڑ مار ے اور دھکا دے کر فرار ہوگیا۔