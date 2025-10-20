صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:بچی کے اغوا کی کو شش مزاحمت پر خاتون پر تشدد

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار) تتلے عالی میں بچی کے اغوا کی کوشش شور پر خاتون پر تشدد ملزم فرار ہوگیا۔ محلہ نئی آبادی میں گزشتہ روز دوپہر 12بجے کے قریب اویس کی 3 سالہ بچی حرم فاطمہ گلی میں کھیل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے بچی کو اٹھانے کی دھمکی دی اویس کی بیوی نے شور مچایاتو ملزم نے خاتون کو تھپڑ مار ے اور دھکا دے کر فرار ہوگیا۔

