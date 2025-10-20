صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )گجرات اور گر د نو ا ح میں مو سم تبد یلی کیسا تھ نز لہ ، بخا ر ، کھا نسی ، گیسٹر و جیسے مہلک امر اض پھیلنا شر و ع ہو گئے ، بد لتے مو سم میں ٹھنڈ ی اور مصا لحہ دا ر کھا نے پینے کی اشیا خو ر ونو ش کے استعما ل سے شہر ی گلے ، بخا ر اور پیٹ کے امر اض کا شکا ر ہو ر ہے ہیں ، ایک ہفتہ کے دوران سینکڑ و ں شہر ی با لخصوص بچے بز ر گ نز لہ ز کا م کھا نسی کے با عث علا ج کر ا نے ہسپتا لو ں میں پہنچ چکے ہیں ۔ ڈاکٹر و ں نے مو سم سر ما کے آغاز پر ٹھنڈ ی ،چٹخا ر ے دا ر اشیا کے استعما ل سے پر ہیز کر نے کی ہد ا یت کی ہے ۔

