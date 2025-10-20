ڈسکہ :فحش ویڈیو دکھا کر مدرسے میں طالبعلم سے بد فعلی، قار ی گرفتار
ڈسکہ، منڈیکی گورائیہ(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )مختلف واقعات میں قاری اور نوجوان نے لڑکوں سے بد فعلی کر ڈالی ۔ گوجرہ کے ادیب کے 11 سالہ بھائی کو قاری احمد نے مدر سے میں فحش ویڈیو دکھا ئی اور بعد ازاں بدفعلی کا نشانہ بنایا ، پولیس نے ملزم قاری احمد کو گرفتارکرلیا۔ دوسرے واقعہ میں وڈالہ سندھواں کے طارق کے 13سالہ بیٹے کو نصیر عرف نصیرو نے بدفعلی کا نشانہ بنایا، پو لیس نے مقدمات درج کر لئے ۔
