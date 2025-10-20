صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرائم پیشہ افراد کا انجام عبرتناک ہوگا :ڈی ایس پی وزیر آ باد

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی ایس پی وزیرآباد عبد الحمید ورک نے کہا ہے کہ جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے ،چوری اور ڈکیتی میں ملوث ملزم علاقہ چھوڑ جا ئیں ورنہ انجام عبرتناک ہوگا ۔ اپنے دفتر میں شہریوں اور صحافیوں ملاقات کے موقع پر انہوں نے کہا کہ سینئر صحافی وقاص ہاشمی کی چوری ہونے والی موٹر سائیکل 24 گھنٹے میں برآمد کرلی ،سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم بھی جلد پکڑا جائے گا۔

