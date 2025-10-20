صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گجرات:فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی متعدد دکانداروں کو جرمانے

گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی کے حکم پرپنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی جانب سے غیر معیاری خوراک فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف مقامات پر معائنہ کرتے ہوئے قواعد کی خلاف ورزی پر متعدد دکانداروں کو جرمانے کر دئیے ۔شاہداﷲ روڈ گجرات پر واقع چکن شاپ کو حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 15 ہزار روپے ، سماں گجرات میں ڈیری شاپ کو 12 ہزار روپے جبکہ لاری اڈہ گجرات میں ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ کو حفظانِ صحت کے ناقص انتظامات پر 10، 10 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔

