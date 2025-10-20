صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں کا نوجوان لدھیوالہ وڑائچ میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ ،نوشہرہ ورکاں (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )نوشہرہ ورکاں کا نوجوان لدھے والا وڑائچ میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ محلہ رڑوالہ والا کا رہائشی 22 سالہ عباد علی اپنے ساتھی مبشر کے ہمراہ دوست کی شادی میں شرکت کے لئے لدھے والا وڑائچ گئے جہاں تیز رفتار کوسٹر نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا جس سے عباد علی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ مبشر معجزانہ طور پر محفوظ رہا ، نوجوان کو مقامی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

