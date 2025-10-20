ریسکیو 1122 حافظ آباد کی انٹر ڈسٹرکٹ مقابلوں میں دوسری پو زیشن گوجرانوالہ 20 اکتوبر ، 2025

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد ریسکیو 1122کی ٹیموں نے انٹر ڈسٹرکٹ ڈیپارٹمنٹل مقابلوں میں پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ۔سیکرٹری پنجاب ایمر جنسی سروس،ریسکیو 1122و ڈائریکٹر جنرل رضوان نصیر نے ڈسٹرکٹ ایمر جنسی ریسکیو آفیسر عدنان نواز اور دیگر اہلکاروں کو انعامات د ئیے ۔

