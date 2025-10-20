صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ (ق)کے سابق سٹی صدر وزیر آباد ساجد بٹ انتقال کرگئے

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی نائب امیر جماعت اسلامی صابر حسین بٹ کے خالہ زاد، مقامی صحافی سیف اللہ بٹ کے برادر نسبتی مسلم لیگ (ق)کے سابق سٹی صدر ساجد حسین بٹ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے جنہیں سینکڑوں سوگواروں کی موجود گی میں آبائی قبرستان کشمیریاں سیالکوٹ روڈ ونجووالی میں سپرد خاک کردیا گیا۔

