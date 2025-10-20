مسلم لیگ (ق)کے سابق سٹی صدر وزیر آباد ساجد بٹ انتقال کرگئے
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی نائب امیر جماعت اسلامی صابر حسین بٹ کے خالہ زاد، مقامی صحافی سیف اللہ بٹ کے برادر نسبتی مسلم لیگ (ق)کے سابق سٹی صدر ساجد حسین بٹ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے جنہیں سینکڑوں سوگواروں کی موجود گی میں آبائی قبرستان کشمیریاں سیالکوٹ روڈ ونجووالی میں سپرد خاک کردیا گیا۔
