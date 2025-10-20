سیالکوٹ:متعدد پولیس افسر وں کے تقررو تبادلے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر) متعدد پولیس افسر وں کے تبادلے کر د ئیے گئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد نے انسپکٹر نعمان بٹر کو تھانہ اگوکی سے تبدیل کرکے ایس ایچ او صدر سیالکوٹ اور صدر سیالکوٹ کے ایس ایچ او انسپکٹرندیم اشرف مان کو ایس ایچ او اگوکی ،سب انسپکٹر سرمد فیاض کو ایس ایچ او صدر پسرور ،سب انسپکٹر عدیل شہباز کو ایس ایچ او تھانہ پھلورہ اور سب انسپکٹر احمد بلال کو ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ تعینات کردیا گیا ۔
