صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:متعدد پولیس افسر وں کے تقررو تبادلے

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:متعدد پولیس افسر وں کے تقررو تبادلے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر) متعدد پولیس افسر وں کے تبادلے کر د ئیے گئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد نے انسپکٹر نعمان بٹر کو تھانہ اگوکی سے تبدیل کرکے ایس ایچ او صدر سیالکوٹ اور صدر سیالکوٹ کے ایس ایچ او انسپکٹرندیم اشرف مان کو ایس ایچ او اگوکی ،سب انسپکٹر سرمد فیاض کو ایس ایچ او صدر پسرور ،سب انسپکٹر عدیل شہباز کو ایس ایچ او تھانہ پھلورہ اور سب انسپکٹر احمد بلال کو ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ تعینات کردیا گیا ۔

متعدد پولیس افسر وں کے تبادلے کر د ئیے گئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد نے انسپکٹر نعمان بٹر کو تھانہ اگوکی سے تبدیل کرکے ایس ایچ او صدر سیالکوٹ اور صدر سیالکوٹ کے ایس ایچ او انسپکٹرندیم اشرف مان کو ایس ایچ او اگوکی ،سب انسپکٹر سرمد فیاض کو ایس ایچ او صدر پسرور ،سب انسپکٹر عدیل شہباز کو ایس ایچ او تھانہ پھلورہ اور سب انسپکٹر احمد بلال کو ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ تعینات کردیا گیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشرہ میں بے چینی کا سبب اسلام سے دوری، سردار یوسف

جمعیت اہلحدیث پاکستان کا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

مہنگائی کی ذمہ دار حکومت، تاجروں کا کوئی قصور نہیں، اجمل بلوچ

ایف بی آر کا ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

ایس ایس پی انویسٹی گیشن کا بہارہ کہو پھلگراں تھانوں کا دورہ، گیٹ بند

راولپنڈی میں کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر