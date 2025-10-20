صوفیاکی تعلیمات سے شناسائی ، خانقاہ عالیہ کلی شریف میں کل سیمینارہوگا گوجرانوالہ 20 اکتوبر ، 2025

نارووال (خبرنگار)صوفیاکرام کی امن ، رواداری اورانسانیت سے محبت کی تعلیمات سے شناسائی کیلئے خانقاہ عالیہ کلی شریف نارووال میں کل بروز منگل دوپہر ایک بجے آگاہی سیمینار ہوگا۔ سید حمدان حسن خورشید گیلانی کے زیراہتمام سیمینار کی صدارت پیر منور حسین شاہ جماعتی کرینگے جبکہ مہمانوں میں پروفیسر ڈاکٹر یونس رانا،پروفیسرڈاکٹر سلیم مظہر،ڈاکٹرسعید احمد سعید ی ، ڈاکٹرعلامہ شہزاد مجددی،ڈاکٹر نعیم الدین الازہری ، پروفیسرڈاکٹر ارشدنقشبندی خطاب کرینگے ۔

