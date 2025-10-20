لدھیوالہ وڑائچ:والدہ سے جھگڑے کے بعد بیٹا لاپتہ ، اغوا کا مقدمہ
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )محلہ افضل ٹاؤن کا 16 سالہ لڑکا گھر میں والدہ سے جھگڑے کے بعد ناراض ہو کر چلا گیا ۔بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ کے محلہ افضل ٹاؤن کے رہائشی بشارت علی کا بیٹا چاند گزشتہ روز والدہ سے ناراض ہوکر گھر سے چلا گیا جو واپس نہ پہنچ سکا، تھانہ لدھیوالہ پولیس نے عالدہ کی درخواست پر چاند کے اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کیخلاف درج کر لیا ۔
