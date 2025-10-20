صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک:جوہڑ میں پڑے تاروں میں کرنٹ سے بھینس ہلاک

  • گوجرانوالہ
عالم چوک:جوہڑ میں پڑے تاروں میں کرنٹ سے بھینس ہلاک

عالم چوک (نمائندہ خصوصی )گیپکو سب ڈویژن لدھیوالہ کی بجلی کے جوہڑ میں پڑے تاروں میں کرنٹ آجانے سے بھینس ہلاک ہوگئی۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ کے سیف رحمانی والا گلہ میں گیپکو سب ڈویژن لدھیوالہ کے افسر وں کی ناہلی کی وجہ سے بجلی کے لٹکتے تار جوہڑ میں پڑے تھے جس سے صابر نامی شخص کی جوہڑ میں نہانے کے لئے داخل ہونے والی 8 لاکھ روپے کی بھینس کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئی۔

