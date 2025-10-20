سیالکوٹ ائیر پورٹ پردوران چیکنگ مسافر کے ہینڈ بیگ سے سونے کا سیٹ چوری
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ ائیر پورٹ پر دوران چیکنگ مسافر کے ہینڈ بیگ سے سونے کا سیٹ چوری ہو گیا ۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ائیر پور ٹ دبئی سے آنے والی فلائٹ نمبر ٖایف زیڈ 337 میں گجرات کے رہائشی مسافر میاں مبشر علی کے ہیڈ بیگ سے دوران چیکنگ سونے کاسیٹ چوری ہوگیا ۔
