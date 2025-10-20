تتلے عالی :وار داتوں میں زیورات موبائل فون چھین لئے گئے
تتلے عالی(نامہ نگار)ڈکیتی کی وار داتوں میں طلائی زیورات،موبائل فون چھین لئے گئے ۔پپلی گورائیہ کے قریب دوڈاکوؤں نے گوجرانوالہ کے داؤد اور ا س کی بیوی کوروک کر90ہزار روپے ، ایک لاکھ80ہزار روپے ما لیت کے طلائی زیورات،د موبائل فون چھین لئے ۔ تتلے حکیم حیدر کے قریب دو ڈاکوؤں نے مجو چک کے اسمعیل 20ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا،مجو چک کے قریب بغیرموٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے دیبے پور کے رفاقت سے 12ہزار روپے ،موبائل فون چھین لئے ،کنگروالی کے قریب دو ڈاکوؤں نے چنڈیالہ خورد کے ارشد سے 5ہزار روپے ،موبائل فون چھین لیا۔
