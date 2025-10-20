کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں3افراد کو لوٹ لیا گیا
کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی وارداتوں میں 3 افراد کو لوٹ لیا گیا۔ دھڑ ورکاں کے شہباز حسین سے گھنیا کے قریب 3 ڈاکو ساڑھے آٹھ لاکھ روپے چھین کر لے گئے ۔ سلامت پورہ کے وسیم سے جی ٹی روڈ کھوت کے قریب دو ڈاکو7ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ موضع بھانپور کے عرفان سے 2ڈاکو 7 ہزار روپے اور موبائل چھین کر فرار ہوگئے ۔
