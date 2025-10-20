صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :ڈپٹی کمشنر کا بائی پاس ریلوے لائن فلائی اوور کے منصوبے کا دورہ

حافظ آباد :ڈپٹی کمشنر کا بائی پاس ریلوے لائن فلائی اوور کے منصوبے کا دورہ

حافظ آباد (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے 750ملین کی لاگت سے بننے والے بائی پاس ریلوے لائن فلائی اوور کے منصوبے اور ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا ۔ڈپٹی کمشنر نے فلائی اوور کے زیر تعمیر منصوبے کا دورہ کرتے ہوئے وہاں تعمیراتی کام کا جائزہ لیا ۔ڈپٹی کمشنر نے محکمہ ہائی ویز کے افسر وں اور کنٹریکٹر کو ہدایت کی کہ عوامی فلاحی منصوبے کو معیار کے مطابق جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے شعبہ ایمر جنسی،چلڈرن وارڈ اور دیگر شعبہ جات کا دورہ کرتے ہوئے وہاں مریضوں کو دستیاب علاج معالجہ کی سہولیات،مفت ادویات کی فراہمی اور دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا ۔

ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے 750ملین کی لاگت سے بننے والے بائی پاس ریلوے لائن فلائی اوور کے منصوبے اور ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا ۔ڈپٹی کمشنر نے فلائی اوور کے زیر تعمیر منصوبے کا دورہ کرتے ہوئے وہاں تعمیراتی کام کا جائزہ لیا ۔ڈپٹی کمشنر نے محکمہ ہائی ویز کے افسر وں اور کنٹریکٹر کو ہدایت کی کہ عوامی فلاحی منصوبے کو معیار کے مطابق جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے شعبہ ایمر جنسی،چلڈرن وارڈ اور دیگر شعبہ جات کا دورہ کرتے ہوئے وہاں مریضوں کو دستیاب علاج معالجہ کی سہولیات،مفت ادویات کی فراہمی اور دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا ۔ 

