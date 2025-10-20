صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونان میں ٹریفک حادثہ، سیالکوٹ کے2نوجوان جاں بحق

  • گوجرانوالہ
یونان میں ٹریفک حادثہ، سیالکوٹ کے2نوجوان جاں بحق

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان یونان میں کارحادثہ میں جاں بحق جبکہ 2شدید زخمی ہوگئے ۔شعیب سکنہ وڈالہ سندھواں، مبشر سکنہ حویلی نتھوالی قصور ،اشفاق سکنہ قصور، ارسلان سکنہ اوٹھیاں یونان میں کارحادثہ میں شدید زخمی ہوگئے اور بعدازاںشعیب اورمبشر جاں بحق ہوگئے ۔

سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان یونان میں کارحادثہ میں جاں بحق جبکہ 2شدید زخمی ہوگئے ۔شعیب سکنہ وڈالہ سندھواں، مبشر سکنہ حویلی نتھوالی قصور ،اشفاق سکنہ قصور، ارسلان سکنہ اوٹھیاں یونان میں کارحادثہ میں شدید زخمی ہوگئے اور بعدازاںشعیب اورمبشر جاں بحق ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

موسم کی تبدیلی:خسرے نے بچوں کو لپٹ میں لینا شروع کر دیا

فاسٹ فوڈ،بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں کو مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف

ٹماٹر مرغی کے گوشت سے مہنگا،500روپے کلوہوگیا

ادبی روایت ایم کیو ایم پاکستان کی سرپرستی کے بغیر نامکمل ، خالد مقبول

پولیو ورکرز ملک کے اصل ہیرو ہیں،کمشنر کراچی

فوج کی غیر مشروط حمایت،وہ بھی گلے لگائیں،آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر