یونان میں ٹریفک حادثہ، سیالکوٹ کے2نوجوان جاں بحق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان یونان میں کارحادثہ میں جاں بحق جبکہ 2شدید زخمی ہوگئے ۔شعیب سکنہ وڈالہ سندھواں، مبشر سکنہ حویلی نتھوالی قصور ،اشفاق سکنہ قصور، ارسلان سکنہ اوٹھیاں یونان میں کارحادثہ میں شدید زخمی ہوگئے اور بعدازاںشعیب اورمبشر جاں بحق ہوگئے ۔
