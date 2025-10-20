صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
پیپلز کالونی میں سٹینو کی سیٹ پر کلر ک کا کام کرنیوالے فیا ض گورائیہ تبدیل

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)محکمہ ہائوسنگ اینڈ فزیکل ڈیپارٹمنٹ پیپلز کالونی میں سٹینو کی سیٹ پر کلر ک کا کام کرنیوالے فیا ض گورائیہ کو تبدیل کر دیا ، فیا ض گورائیہ کو گوجرانوالہ سے تبدیل کر کے لاہور ہیڈ کواٹرز ڈایکٹر جنر ل آفس ڈیو ٹی لگا دی ۔

