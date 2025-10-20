دنیا و آخرت میں کامیابی کیلئے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنانا ہو گا :علما کرام
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)نظام مصطفی ؐمیں ہی پاکستان کی بقا اور غلامی رسولؐ میں ہی دنیا و آخرت کیلئے راہ نجات ہے ،ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کیلئے دلوں کو عشق رسول ؐ سے منور کرنا ہو گا اور اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنانا ہو گا ۔ ان خیالات کا اظہار علامہ نعیم الرحمن ہزاروی،مفتی مجیب الرحمن ہزاروی محمدی سیفی اورعلامہ عمران کیلانی نے ہزاروی برادران کے زیر اہتمام جشن میلاد شہ کونین ؐ اور مفتی حافظ محمد جعفر حسین ہزاروی ؒ کے عرس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر عارف شاہد گوندل، نسیم الرحمن ہزاروی،پروفیسر ذوالقرنین، عمران رسول بٹ، طارق بٹ، حلیم الرحمن ہزاروی و دیگر بھی موجود تھے ۔
نظام مصطفی ؐمیں ہی پاکستان کی بقا اور غلامی رسولؐ میں ہی دنیا و آخرت کیلئے راہ نجات ہے ،ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کیلئے دلوں کو عشق رسول ؐ سے منور کرنا ہو گا اور اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنانا ہو گا ۔ ان خیالات کا اظہار علامہ نعیم الرحمن ہزاروی،مفتی مجیب الرحمن ہزاروی محمدی سیفی اورعلامہ عمران کیلانی نے ہزاروی برادران کے زیر اہتمام جشن میلاد شہ کونین ؐ اور مفتی حافظ محمد جعفر حسین ہزاروی ؒ کے عرس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر عارف شاہد گوندل، نسیم الرحمن ہزاروی،پروفیسر ذوالقرنین، عمران رسول بٹ، طارق بٹ، حلیم الرحمن ہزاروی و دیگر بھی موجود تھے ۔