ججز تقرری میں سیاسی جماعتوں کا کردار نا منظور :وکلا
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وکلا رہنمائوں نے کہا ہے کہ عدلیہ میں سیاسی مداخلت تشویشناک، ججز کی تقرری میں سیاسی جماعتوں کا کردار نہیں ہونا چاہیے ، تحریک انصاف کے دور میں انتظامیہ نے کبھی عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی اور عدلیہ نے بھی پارلیمان کے امور میں دخل اندازی نہیں کی مگر موجودہ حالات میں سیاسی قوتوں کی عدالتی نظام میں مداخلت انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہے ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ (ن) ججز کی تقرریوں میں کردار ادا کر رہی ہیں۔
ان کی مرضی سے ججز تعینات ہورہے ہیں جو عدلیہ کی خودمختاری پر حملہ ہے ، عدلیہ کا کام قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے نہ کہ کسی طاقتور طبقے کی منشا کے مطابق فیصلے دینا۔ ان خیالات کا اظہار چیف آرگنائزر انصاف لائرز فورم پاکستان انتظار حسین پنجوتھا نے انصاف لائرز فورم ڈسٹرکٹ وزیرآباد کے زیراہتمام بار ایسوسی ایشن میں منعقدہ رول آف لا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر فیض الحسن کلار ،علی اعجاز بٹر ایڈووکیٹ،صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن امتیاز احمد خان، زمان چیمہ،وقاص افضل چٹھہ،شہباز احمد چیمہ،جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن مستعصم مالک طور، اورنگزیب مرل، طاہر سلطان،وقاص احمد کدھر،احمد فراز خان لودھی،میاں منصور الرحمن ودیگر نے خطاب کیا۔ کنونشن میں گوجرانوالہ کی نشست پر امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل زمان چیمہ ایڈووکیٹ کو آئی ایل ایف اور تحریک انصاف کا امیدوار ڈکلیئر کیا گیا۔