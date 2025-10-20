راہوالی :دکانوں ، مکان کے آگے نالوں سے نکالی گندگی کے ڈھیر
راہوالی (نامہ نگار)کنٹونمنٹ بورڈ کے عملہ صفائی کی غفلت کے با عث نالوں سے نکالے گئے کچرے اور گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے بجائے د کانوں مکانوں کے آگے لگانا شروع کرد ئیے ۔
کئی کئی روز سے گندگی کے ڈھیر نہ اٹھائے جانے سے بدبو اور تعفن سے بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ۔ پلی سٹاپ ، جی ٹی روڈ، سروس روڈ کیساتھ گندے پانی کے نکاس والے نالوں سے کنٹونمنٹ بورڈ کے عملہ نے کچرا نکالنا شروع کیا تو گندگی کے ڈھیروں کو بروقت اٹھانے کے بجائے کئی کئی روز وہاں ہی پڑے رہنے دینا معمول بنا لیا ۔شہریوں نے کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔