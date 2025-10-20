امن کیلئے پو لیس سے تعاون جاری رہیگا :صدر گجرات چیمبر
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )صدر گجرات چیمبر آ ف کامرس اینڈ انڈسٹری احمد حسن مٹو نے ڈی پی او رانا عمر فاروق کی گجرات چیمبر میں آمد کے موقع پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
ڈی پی او رانا عمر فاروق نے ضلع بھر میں ڈکیتی اور اغوا کاری کی وارداتوں، ڈرگز کی روک تھام کیلئے احسن اقدامات کئے ہیں جس پر انہیں خرج تحسین پیش کرتے ہیں ۔ انہوں نے گجرات چیمبر اور سول سوسائٹی نے ہمیشہ پولیس کے ساتھ مل کر گجرات میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی محکمہ پولیس کو بزنس کمیونٹی کا ہر ممکن تعاون حاصل ہوگا ۔انہوں نے کہا کہ فیکٹری مالکان کی جانب سے لیبر کو ایڈوانس پیمنٹ کی جاتی ہے لیکن لیبر کی جانب سے بعض اوقات فیکٹری مالکان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور مقدمات کر ا د ئیے جاتے ہیں ا س سلسلے میں رپورٹ درج کر نے سے پہلے جانچ پڑتال ضرور کی جائے اور فیکٹری، ملز آنر کو بھی ضرور اعتماد میں لیاجائے ۔بزنس کمیونٹی کے چیک ڈس آنر ہوتے ہیں اس کی رپورٹ درج کر انے میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس معاملے میں بزنس کمیونٹی کو ریلیف فراہم کیا جائے ۔