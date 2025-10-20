امیر جماعت اسلامی 27 اکتوبر کو نوشہرہ ورکاں میں جلسہ سے خطاب کریں گے
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )جماعت اسلامی کی ملک گیر ‘‘کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ’’ تحریک کے سلسلے میں مرکزی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن 27 اکتوبر کو نوشہرہ ورکاں میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے ۔
نوشہرہ ورکاں میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ضلع گوجرانوالہ کے امیر مظہر اقبال رندھاوا، فرقان عزیز بٹ اور مقامی عہدیدار وں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا انحصار کسان کی خوشحالی پر ہے لیکن موجودہ معاشی حالات میں کسان برادری سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے کسانوں کے مسائل کے حل کے لئے گندم کی امدادی قیمت کم از کم 4500 روپے ، کھاد ، بیج اور زرعی ادویات کی قیمتوں میں کمی انتہائی ضروری ہے ۔