پنڈی بھٹیاں:ٹارگٹ پورا کرنے کیلئے گاڑیوں کو جرمانے
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )پنڈی بھٹیاں لاہور ،سرگودھا، فیصل آباد، گوجرانوالہ جیسے بڑے شہروں کے سنگم میں واقع ہے اور یہاں لا ہور اسلام آباد اور فیصل آباد ملتان موٹر ویز کے انٹر چینجز بھی ہیں جس کی وجہ سے شا ہراہوں پر مال بردار گاڑیوں کا رش رہتا ہے لیکن پولیس ناکوں نے مال بردار گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور مالکان کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔
،پٹرولنگ پولیس کے جگہ جگہ اور ٹریفک پولیس کے ناکوں پر مال بردار گاڑیوں کو بھاری جرمانے کئے جاتے ہیں جبکہ سیکرٹری آر ٹی اے اور ایکسائز پولیس کے ناکے الگ ہیں، اس صورتحال میں اہم ترین شاہراہوں سے مال بردار گاڑیوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے ،ناکوں سے پریشان ڈرائیور بھاری جرمانوں سے بچنے کیلئے دن کے اوقات میں ہوٹلوں پر گاڑیاں کھڑی کر لیتے ہیں اور رات کو سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جس سے رات کو سڑکوں پر مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں جس سے آئے روز حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں ، ناکوں پر روزانہ کی بنیاد پر جرمانوں کی مد میں لاکھوں روپے لئے جا رہے ہیں جو حکومتی خزانہ میں جارہے ہیں جبکہ مبینہ طور پر ناکوں پر کھڑے جوان اپنا مال پانی الگ بنا رہے ہیں جس کا سارا بوجھ شہریوں پر پڑ رہا ہے کیونکہ جرمانے زیادہ ہونے پر ٹرک اڈوں والے کرایوں میں اضافہ کردیتے ہیں ۔ ٹریفک اور پٹرولنگ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جرمانوں کے ٹارگٹ پورے کرنا ہوتے ہیں جو ہماری مجبوری ہے ۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ ناکوں کو فوری ختم کر کے سیف سٹی کیمروں کے ذریعے قانون توڑنے والے ڈرائیوروں کو سزائیں دی جائیں تاکہ شہری حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔