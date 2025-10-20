سیالکوٹ روڈ کا کرتار پور تک تعمیر کا کام مکمل،شہریوں کا اظہار تشکر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیالکوٹ روڈ کا کرتار پور تک تعمیر کا کام مکمل ہوگیا، روڈ کی تعمیر کا کام تعمیراتی عملہ نے ککھانوالی تک مکمل کیا اور مکمل روڈ کی تعمیر کے دوران عملہ دن رات مصروف رہا، سماجی کارکن شاہد جاوید کے مطابق روڈ کئی سالوں سے دیکھ بھال و صفائی نہ ہونے سے ٹوٹ گیا تھا اور مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا جس پر تعمیر کروایا گیا، جگہ جگہ سے ٹوٹ جانے والی روڈ کی تعمیر عملہ نے شروع کی اور دیہات کے مکینوں نے بھرپور تعاون کیا ۔
