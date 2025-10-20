صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ روڈ کا کرتار پور تک تعمیر کا کام مکمل،شہریوں کا اظہار تشکر

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ روڈ کا کرتار پور تک تعمیر کا کام مکمل،شہریوں کا اظہار تشکر

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیالکوٹ روڈ کا کرتار پور تک تعمیر کا کام مکمل ہوگیا، روڈ کی تعمیر کا کام تعمیراتی عملہ نے ککھانوالی تک مکمل کیا اور مکمل روڈ کی تعمیر کے دوران عملہ دن رات مصروف رہا، سماجی کارکن شاہد جاوید کے مطابق روڈ کئی سالوں سے دیکھ بھال و صفائی نہ ہونے سے ٹوٹ گیا تھا اور مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا جس پر تعمیر کروایا گیا، جگہ جگہ سے ٹوٹ جانے والی روڈ کی تعمیر عملہ نے شروع کی اور دیہات کے مکینوں نے بھرپور تعاون کیا ۔

سیالکوٹ روڈ کا کرتار پور تک تعمیر کا کام مکمل ہوگیا، روڈ کی تعمیر کا کام تعمیراتی عملہ نے ککھانوالی تک مکمل کیا اور مکمل روڈ کی تعمیر کے دوران عملہ دن رات مصروف رہا، سماجی کارکن شاہد جاوید کے مطابق روڈ کئی سالوں سے دیکھ بھال و صفائی نہ ہونے سے ٹوٹ گیا تھا اور مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا جس پر تعمیر کروایا گیا، جگہ جگہ سے ٹوٹ جانے والی روڈ کی تعمیر عملہ نے شروع کی اور دیہات کے مکینوں نے بھرپور تعاون کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل مزید مہنگے، انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

الخدمت فاؤنڈیشن: 15 ارب کے ری بلڈ غزہ پروگرام کا آغاز

ملک کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا : مقررین

وزیر ہاؤسنگ کا شہر کا دورہ سموگ سرگرمیوں کا جائزہ

نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کو بروقت فنکشنل کرنیکی ہدایت

اختلاف رائے کا مطلب ذاتی عداوت نہیں ہوتا: حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر