چہرے نہیں، نظام بدلنے سے مسائل حل ہونگے :ڈاکٹر طارق

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی پنجاب کے ا میرڈاکٹرطارق سلیم نے جماعت اسلامی پی پی32کے زیراہتمام بنو قابل لانچنگ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ بنو قابل حافظ نعیم الرحمن کا ویژن ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سکلز سکھا کر خود کفیل اور بااختیار بنایا جا رہا ہے ،نوجوان پاکستان کا اصل سرمایہ ہیں،جماعت اسلامی ان کے لیے تعلیم و روزگار کے نئے دروازے کھولنے کیلئے کوشاں ہے۔

ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ چہرے اور پارٹیاں نہیں، نظام بدلنے سے ملک کے مسائل حل ہوں گے ، 2 فیصد سے کم اشرافیہ نے 98فیصد عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے ، معیشت، زراعت، صنعت کے شعبوں میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے ،انہوں نے کہاکہ ہم سب کو دینی علوم کے ساتھ جدیدیت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے ، سیکولرازم، لبرل ازم، سرمایہ دارانہ نظام، مغربی نظریات کو سمجھے اور جانے بغیر اقامت دین کے پیغام کو عام نہیں کیاجاسکتا۔ ڈاکٹرطارق سلیم نے کہا کہ اسلامی دنیا کے حکمران استعمار کے آلہ کار ہیں، استعمار سے نجات کیلئے امت کو اجتماعیت کے اصول پر اکٹھا کرنا ہوگا،انہوں نے کہا کہ ملک پر مسلط حکمران ناکام ہوگئے ہیں، عوام ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، انہیں رہنمائی اور قیادت درکار ہے اور موجودہ حالات میں صرف جماعت اسلامی ہی یہ فریضہ سرانجام دے سکتی ہے ۔ 

 

