کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال و زر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم ہوگئے ۔ بلال پارک کے حامد کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے لے گئے ۔ فیصل ٹاؤن کے تیمور کی بجلی کی موٹر ، امجد فاروق کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہوگئی۔
محلہ اسلام آباد کے فیصل شہزاد کے زیر تعمیر مکان سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر و دیگر سامان لے گئے ۔ قمر حسین نامی شہری کے گھر سے نامعلوم چور 20 لاکھ روپے لے گئے ۔ پاک ٹاؤن کے احمد علی کی موٹر سائیکل مین بازار سے چوری کرلی گئی۔ دھوپ سڑی کے عبدالرحمن کا موبائل فون دکان سے چوری ہوگیا۔ مسلم گنج کے رحمن کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے لے گئے ۔ عنایت پور کی صفیہ کی چھت سے نامعلوم چور 30 کبوتر لے گئے ۔