نوکھر کا رہائشی ٹریفک اسسٹنٹ دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں جاں بحق

  • گوجرانوالہ
نوکھر (نامہ نگار )نوکھر کے رہائشی ٹریفک اسسٹنٹ محمد عرفان دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوگئے ۔ نماز جنازہ اشرف مارتھ شہید پولیس لائنز گوجرانوالہ میں ادا کی گئی جس میں ایس پی سٹی شاہد رشید ، ایس پی ہیڈ کوارٹرز میاں سہیل فاضل ، ایس ڈی پی اوسیٹلائٹ ٹاؤن محمود الحسن رانا ،ڈی ایس پی ٹریفک ذیشان احمد، شیر زمان وڑائچ اور ٹریفک پولیس کے افسر وں اور جوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ، میت اس کے آبائی گاؤں نوکھر پہنچنے پر کہرام مچ گیا ۔سی ٹی او عائشہ بٹ نے کہا کہ شہید ٹریفک اسسٹنٹ کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

