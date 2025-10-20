صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے :گلیوں ، بازاروں میں لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

  • گوجرانوالہ
تتلے :گلیوں ، بازاروں میں لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی کی گلی محلوں،شاہراہوں اورکاروباری مراکز میں بجلی کے لٹکتے ننگے تار مکینوں کیلئے وبال جان بن گئے ،شارٹ سرکٹ سے آتشزدگی کا خطرہ رہنے لگا ۔ تتلے عالی کی شاہراہوں،گلی محلوں اورکے کاروباری مراکز لوہے والا بازار،مین بازار،نوشہرہ روڈ بازارسمیت دیگر کاروباری مراکز،مارکیٹوں میں گیپکو کی مبینہ ملی بھگت سے بجلی کے الجھے اورگچھے نما لٹکتے تار مکینوں اور تاجروں کیلئے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔

مذکورہ بجلی کے تاروں کی مرمت اورتبدیلی مشکل ہو گئی ہے بلکہ شارٹ سرکٹ سے کسی وقت بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے جس سے جانی ومالی نقصان کا خدشہ لاحق رہنے لگا ہے ۔بجلی کے لٹکتے تار اتنے قریب ہیں کہ راہگیروں کا ہاتھ اور سر بھی ان کو چھو سکتا ہے ۔تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تاروں کی درستگی کیلئے متعدد بار گیپکو حکام کو شکایات کیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا بلکہ حالات مزید ابتر ہو رہے ہیں۔اہل علاقہ اورانجمن تاجراں کے رہنماؤں نے گیپکو حکام سے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشرہ میں بے چینی کا سبب اسلام سے دوری، سردار یوسف

جمعیت اہلحدیث پاکستان کا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

مہنگائی کی ذمہ دار حکومت، تاجروں کا کوئی قصور نہیں، اجمل بلوچ

ایف بی آر کا ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

ایس ایس پی انویسٹی گیشن کا بہارہ کہو پھلگراں تھانوں کا دورہ، گیٹ بند

راولپنڈی میں کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر