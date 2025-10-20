تتلے :گلیوں ، بازاروں میں لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی کی گلی محلوں،شاہراہوں اورکاروباری مراکز میں بجلی کے لٹکتے ننگے تار مکینوں کیلئے وبال جان بن گئے ،شارٹ سرکٹ سے آتشزدگی کا خطرہ رہنے لگا ۔ تتلے عالی کی شاہراہوں،گلی محلوں اورکے کاروباری مراکز لوہے والا بازار،مین بازار،نوشہرہ روڈ بازارسمیت دیگر کاروباری مراکز،مارکیٹوں میں گیپکو کی مبینہ ملی بھگت سے بجلی کے الجھے اورگچھے نما لٹکتے تار مکینوں اور تاجروں کیلئے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔
مذکورہ بجلی کے تاروں کی مرمت اورتبدیلی مشکل ہو گئی ہے بلکہ شارٹ سرکٹ سے کسی وقت بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے جس سے جانی ومالی نقصان کا خدشہ لاحق رہنے لگا ہے ۔بجلی کے لٹکتے تار اتنے قریب ہیں کہ راہگیروں کا ہاتھ اور سر بھی ان کو چھو سکتا ہے ۔تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تاروں کی درستگی کیلئے متعدد بار گیپکو حکام کو شکایات کیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا بلکہ حالات مزید ابتر ہو رہے ہیں۔اہل علاقہ اورانجمن تاجراں کے رہنماؤں نے گیپکو حکام سے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔