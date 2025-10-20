گیپکو کے کروڑوں روپے کے ایل ٹی پرپولز منصوبے مکمل
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گیپکو کی زیر نگرانی 42 کروڑ 75 لاکھ روپے کی ایل ٹی پرپولز کے منصوبے مکمل،11کے وی کے 64 منصوبوں پر کام جاری ہے تاہم 33کام مکمل ہوچکے ۔ چیف انجینئر پلاننگ گیپکو محمد اشرف نے بتایا کہ۔۔۔
گیپکو کے شعبہ پلاننگ کی جانب سے اوور لوڈ ،ٹیکنیکل لاسز کے حوالے سے 11 kv کے 64 فیڈرز پر پلاننگ کا کام جاری ھے جن مین سے 33 پر کام مکمل کرلیا گیا ہے ۔اسی طرح ایل ٹی پرپوزلز پر 225 کا ہدف دیا گیا تھا جبکہ ہدف سے بڑھ کر 245 پر کام مکمل ہو گیا ہے جس پر 427.5 ملین روپے کی لاگت آئی ہے ۔ان کا مزید بتانا تھا کہ نئے گرڈ سٹیشنز کے حوالے سے بھی پلاننگ کی جا رہی ہے جبکہ حکومت پنجاب کے رو ڈ کشادگی کے حوالے سے بھی گیپکو کے شعبہ پلاننگ نے منصوبہ بندی کی ہے ۔ آخر میں انکا کہنا تھا کہ ٹا ئون پلاننگ اور ہائوسنگ سوسائٹیز کی پلاننگ اور منظوری پر بھی مکمل فوکس کیا جاتا ہے اور جہاں کہیں گیپکو اور نیپرا کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی دیکھنے میں آئے تو اس پر بھرپور ایکشن لیا جاتا ہے ۔