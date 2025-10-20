صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کار ساز میں پاکستان اور جمہوریت پر حملہ کیا گیا :پیپلز پارٹی

  • گوجرانوالہ
کار ساز میں پاکستان اور جمہوریت پر حملہ کیا گیا :پیپلز پارٹی

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )پیپلز پارٹی کے رہنمائوں نے کہا ہے کہ 18 اکتوبر 2007 کو کراچی میں کار ساز کے مقام پر دہشتگردوں کا پاکستان اور جمہوریت پر حملہ تھا جس میں امت مسلمہ کی عظیم لیڈر سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو بھی زخمی ہوئی تھی اس حملہ میں سینکڑوں کارکنوں نے جام شہادت نوش کیا کار ساز کے شہدا نے اپنے لہو سے جمہوریت کی زمین کو سیراب کیا تھا۔

یہ قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتیں یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر عوامی حکومتوں کا سفر قائم ہے کار ساز کی سڑک بہا ہر آنسو ہر قطرہ خون کا گواہ ہے کہ یہ قافلہ عوام کا تھا یہ سفر اقتدار کا نہیں بلکہ قربانی کا تھا 18 اکتوبر کو لاکھوں لوگ ایک خواب کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے تھے وہ خواب جمہوریت کا وہ خواب آزادی کا تھا دھماکے اس خواب کو نہ مٹا سکے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار قائدین نے پیپلز پارٹی سٹی گوجرانوالہ کے زیر اہتمام سٹی پیپلز سیکرٹریٹ 25A ڈار ہاؤس سیٹلائٹ ٹاؤن میں سانحہ کار ساز کے شہدا کی یاد ہونے والی دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں مزید کہا کہ ہم آج کے دن عہد کرتے ہیں کہ اپنے شہدا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جمہوریت اور عوام کی بالادستی جہدوجہد جاری رکھیں گے ۔ اس موقع پر شہدا کی یاد شمعیں بھی روشن کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پارکنگ کمپنی، ہسپتالوں میں ضوابط کی دھجیاں اڑانے لگی

مویشیوں کو لمپی سکن سے بچانے کیلئے اقدامات کی ہدایت

ڈینگی لاروا کی افزائش پر نظر رکھی جائے ، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت

چنیوٹ :غیر ملکیوں اور چینی باشندوں کی سکیورٹی مزید سخت

جعلی ادویات فروخت کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

کمشنر راجہ جہانگیر انور کا علی زیب فاؤنڈیشن کا دورہ، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر