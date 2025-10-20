ڈویژن میں 5 ہزار عطائی ڈاکٹر زندگیاں دائو پر
ہیلتھ کیئر کمیشن ،ڈرگ ریگولیٹر اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کیجانب سے مشترکہ کارروائی کے فیصلہ،رجسٹریشن منسو خی پر عملدر آ مد نہ ہوسکا
ڈویژن میں 5 ہزار سے زائد عطائی ڈاکٹرز ہومیو پیتھک کی اسناد حاصل کرکے ایلوپیتھک اور مختلف امراض کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز بن کر شہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگے ،پنجاب حکومت کی ہدایت پر ہیلتھ کیئر کمیشن ،ڈرگ ریگولیٹر اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز نے مشترکہ کارروائی کا فیصلہ کیا تھا اور ان کی ایلوپیتھک کی رجسٹریشن بھی منسوخ کرنے کاپلان بنایا لیکن عمل درآمدنہ ہوسکا ،بیشتر میڈیکل سٹورز اور پرائیویٹ کلینک کوالیفائڈشخص کے بغیر قائم ہیں حکومت کی جانب سے پابندی عائد کی گئی تھی کہ ہومیو پیتھک کی سند سے ایلو پیتھک کی پریکٹس نہیں ہو سکتی ،خلاف ورزی پر متعلقہ اتھارٹی سے سند منسوخ کرائی جائیگی جبکہ بیشتر عطائیوں اور ہومیو پیتھک نے سپیشلسٹ ڈاکٹرز کا روپ دھار رکھا ہے اور ایلوپیتھک ادویات کا استعمال جاری ہے جن سے نمٹنے کیلئے پنجا ب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز معیار ، ماحول اور کوالیفائڈ شخص کی ہمہ وقت حاضری کو ضلع بھر کے ڈرگ انسپکٹرز یقینی بنائیں، ڈرگ انسپکٹرز انسپکشن کے دوران کلینکس اور میڈیکل سٹور ز مالکان کو گائیڈ کریں لیکن پلان پر عمل درآمد نہ ہوسکا ۔