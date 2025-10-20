صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژن میں 5 ہزار عطائی ڈاکٹر زندگیاں دائو پر

  • گوجرانوالہ
ڈویژن میں 5 ہزار عطائی ڈاکٹر زندگیاں دائو پر

ہیلتھ کیئر کمیشن ،ڈرگ ریگولیٹر اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کیجانب سے مشترکہ کارروائی کے فیصلہ،رجسٹریشن منسو خی پر عملدر آ مد نہ ہوسکا

ڈویژن میں 5 ہزار سے زائد عطائی ڈاکٹرز ہومیو پیتھک کی اسناد حاصل کرکے ایلوپیتھک اور مختلف امراض کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز بن کر شہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگے ،پنجاب حکومت کی ہدایت پر ہیلتھ کیئر کمیشن ،ڈرگ ریگولیٹر اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز نے مشترکہ کارروائی کا فیصلہ کیا تھا اور ان کی ایلوپیتھک کی رجسٹریشن بھی منسوخ کرنے کاپلان بنایا لیکن عمل درآمدنہ ہوسکا ،بیشتر میڈیکل سٹورز اور پرائیویٹ کلینک کوالیفائڈشخص کے بغیر قائم ہیں حکومت کی جانب سے پابندی عائد کی گئی تھی کہ ہومیو پیتھک کی سند سے ایلو پیتھک کی پریکٹس نہیں ہو سکتی ،خلاف ورزی پر متعلقہ اتھارٹی سے سند منسوخ کرائی جائیگی جبکہ بیشتر عطائیوں اور ہومیو پیتھک نے سپیشلسٹ ڈاکٹرز کا روپ دھار رکھا ہے اور ایلوپیتھک ادویات کا استعمال جاری ہے جن سے نمٹنے کیلئے پنجا ب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز معیار ، ماحول اور کوالیفائڈ شخص کی ہمہ وقت حاضری کو ضلع بھر کے ڈرگ انسپکٹرز یقینی بنائیں، ڈرگ انسپکٹرز انسپکشن کے دوران کلینکس اور میڈیکل سٹور ز مالکان کو گائیڈ کریں لیکن پلان پر عمل درآمد نہ ہوسکا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل مزید مہنگے، انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

الخدمت فاؤنڈیشن: 15 ارب کے ری بلڈ غزہ پروگرام کا آغاز

ملک کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا : مقررین

وزیر ہاؤسنگ کا شہر کا دورہ سموگ سرگرمیوں کا جائزہ

نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کو بروقت فنکشنل کرنیکی ہدایت

اختلاف رائے کا مطلب ذاتی عداوت نہیں ہوتا: حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر