  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ : پیرافورس کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن تھڑے مسمار دکانیں سیل

ٹرنک بازار، مین بازار اور چوک شہیداں میں کارروائی، تھڑوں کے با عث نکاسی آب کے نا لے بند ہو چکے تھے ،شہرکوصا ف ستھرا بنانے اورخو بصورتی کیلئے کارروائیاں جا ری رہیں گی :اسسٹنٹ کمشنر

سیالکوٹ(نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر)تجاوزات کے خلاف پیرافورس کا مؤثر آپریشن ،ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر رانا صفدر شبیر کی سربراہی میں پیرافورس ٹیم نے ٹرنک بازار، مین بازار اور چوک شہیداں کے علاقوں میں تجاوزات کیخلاف بھرپور آپریشن کیا۔بازاروں میں دکانوں کے آگے بنائے گئے غیر قانونی دھڑے اور تعمیرات کی وجہ سے نالیاں بند ہو چکی تھیں جس کے باعث بارش یا نکاسی کے دوران نالوں کا پانی دکانوں کے سامنے اور گلیوں میں آ جاتا تھا۔

سنگین مسئلے کو حل کرنے کیلئے انتظامیہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تمام غیر قانونی دھڑے توڑ د ئیے ۔آپریشن کے دوران ایس ڈی ای او افضل سکھیرا کی موجودگی میں پیرافورس ٹیم نے متعدد دکانوں کے سامنے بنائے گئے دھڑے ختم کئے اور مختلف دکانیں سیل کیں۔ کچھ مقامات پر جزوی دھڑے باقی تھے جنہیں دو دن کے اندر ازخود ہٹانے کی وارننگ دی گئی ۔اسسٹنٹ کمشنر رانا صفدر شبیر نے کہا کہ شہر کو صاف، خوبصورت اور نکاسیِ آب کے نظام کو فعال رکھنے کیلئے آپریشنز تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے ۔

 

